Представитель РПЦ назвал анонимные Telegram-каналы "новой формой гонений на церковь"

”Мы, как церковь, конечно, привыкли к гонениям, но гонения предыдущих эпох - это было гонение физическое: сажали, арестовывали, не разрешали, опускали железные занавесы... Действия в медийном пространстве анонимных Telegram-каналов - это новая форма гонения на церковь”, — заявил Щипков в эфире телеканала "Спас".

Также он добавил, что лично по его мнению, все те, кто администрирует подобные каналы, делают это анонимно, так как ”боятся ответственности за произнесенные слова”. По его словам, они, помимо всего прочего, имеют еще и ”страх не быть принятым большинством церковного народа”.