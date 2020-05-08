Представитель РПЦ поблагодарил Бога за наличие у России ядерного оружия

”Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников”, — заявил священник, добавив, что в связи с этим он считает правильным практику освящения РПЦ данного типа оружия.

Также Смирнов рассказал, что он сам, в момент освящения оружия, ”чувствовал, что совершает нечто великое”. Напомним, что чуть ранее, в феврале появилась информация о том, что Межсоборное присутствие РПЦ готовит проект документа “О благословении православных христиан на исполнение воинского долга”.