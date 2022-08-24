Представитель «Википедии» в России прокомментировал остановку работы аналога энциклопедии

По его словам, сделать копию «Википедии» не сложно, на это понадобится около часа работы. К тому же сделать это может даже школьник.

Козловский отметил, что создатели российского «клона» «Википедии», вероятно, что-то напутали при настройке, поэтому сайт «упал». По мнению специалиста, российский «клон» энциклопедии скоро починят.

«Чтобы сделать аналог «Википедии» нужно около часа работы. Движок Mediawiki свободно выложен, а дампы «Википедии» также выкладываются ежедневно. Возможность сделать свой аналог «Википедии» дана абсолютно любому. Даже школьник может это сделать. Что касается сайта очередного «клона» «Википедии» — вероятно, невнимательно прочитали справку и что-то неверно настроили. Думаю, что скоро починят», — рассказал Станислав Козловский.