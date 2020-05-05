Представитель ВОЗ допустил, что человечество останется без вакцины от коронавируса

Так, по его словам, человечество уже не раз сталкивалось с тем, что у него не получилось найти “противоядие” от вирусов. В качестве примера эксперт привел ВИЧ, а также заявил, что ученые не могут быть абсолютно уверены, что вакцина вообще будет разработана.

Свою мысль Набарро продолжил, рассказав, что даже если научному сообществу удастся получить вакцину, это не означает, что лекарство сумеет пройти все необходимые тестирования. А это значит, что обществу стоит подготовиться к тому, что коронавирус останется с нами если даже не навсегда, то на достаточно долгое и неопределенное время.