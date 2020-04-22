Представитель ВОЗ рассказала о следующих этапах пандемии коронавируса

По словам эксперта, прямо сейчас у человечества нет ни коллективного иммунитета, ни вакцины от нового типа инфекции, а потому давать каких-либо точных прогнозов пока невозможно. Вуйнович лишь рассказала, что то, что мы сейчас находимся на ранней стадии пандемии — это факт, а в дальнейшем нас ждут следующие этапы.

”Ход этой пандемии в первой и последующих волнах будет определяться действиями, которые предпринимают страны”, — рассказала представитель ВОЗ в разговоре с информационным агентством ТАСС.