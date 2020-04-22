Наука и технологии
Вчера 19:56
Представитель ВОЗ рассказала о следующих этапах пандемии коронавируса
При этом, по ее словам, давать каких-либо точных прогнозов все еще невозможно
В сети появилась информация о том, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о следующих этапах пандемии коронавируса — по ее словам, сейчас мир находится на достаточно ранней стадии эпидемии SARS-CoV-2.
По словам эксперта, прямо сейчас у человечества нет ни коллективного иммунитета, ни вакцины от нового типа инфекции, а потому давать каких-либо точных прогнозов пока невозможно. Вуйнович лишь рассказала, что то, что мы сейчас находимся на ранней стадии пандемии — это факт, а в дальнейшем нас ждут следующие этапы.
”Ход этой пандемии в первой и последующих волнах будет определяться действиями, которые предпринимают страны”, — рассказала представитель ВОЗ в разговоре с информационным агентством ТАСС.