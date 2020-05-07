Представитель ВОЗ рассказала, с чем связана низкая смертность от коронавируса в России

Так, госпожа Вуйнович заявила, что в стране удалось избежать повального заражения среди самой уязвимой перед коронавирусом группы населения — стариков. Тем самым российское правительство сумело добиться того, что в стране крайне низкие показатели смертности от новейшей инфекции.

Стоит напомнить, что чуть ранее свою версию низкой смертности от коронавируса в России выдвинул директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. По его словам, это связано с тем, что в стране проходит достаточно ранняя диагностика и выявление инфекции у людей, которые даже не имеют симптомов.