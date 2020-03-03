Наука и технологии
Сегодня 12:15
Представители Twitter порекомендовали сотрудникам работать из дома в связи с коронавирусом
Особенно тем, кто находится в Гонконге, Южной Корее, а также Японии.
Напомним, что буквально первого марта команда социальной сети Twitter приняла решение ограничить различные поездки и мероприятия, в числе которых спич главы компании Джека Дорси на конференции в Техасе, что обусловлено вспыхнувшей эпидемией пневмонии нового типа. Сейчас же представители Twitter порекомендовали своим сотрудникам работать из дома в связи с коронавирусом.
Об этом стало известно из официального блога социальной сети, в котором появилась соответствующая публикация. В записи сообщается, что нововведение в особенности относится к тем работникам, которые находятся на территории Гонконга, Южной Кореи, а также Японии. На данный момент действия компании направлены на обеспечение сотрудников удаленным доступом.
Однако в Twitter отметили, что данные ограничения не относятся к сотрудникам, работа которых может быть осуществлена лишь в рамках офиса.