Представители Twitter порекомендовали сотрудникам работать из дома в связи с коронавирусом

Об этом стало известно из официального блога социальной сети, в котором появилась соответствующая публикация. В записи сообщается, что нововведение в особенности относится к тем работникам, которые находятся на территории Гонконга, Южной Кореи, а также Японии. На данный момент действия компании направлены на обеспечение сотрудников удаленным доступом.

Однако в Twitter отметили, что данные ограничения не относятся к сотрудникам, работа которых может быть осуществлена лишь в рамках офиса.