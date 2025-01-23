Представлен 10.3-дюймовый сенсорный монитор на базе технологии «электронных чернил» E-Ink

Экран оснащён регулируемой подсветкой, позволяющей выбрать тёплый, холодный или смешанный свет. Ее можно полностью отключить для комфортного чтения. Монитор поддерживает сенсорное управление, включая жесты, такие как масштабирование.

Paperlike 103 подключается через порт Type-C и совместим с Windows, Linux и Android.