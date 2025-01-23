Представлен 10.3-дюймовый сенсорный монитор на базе технологии «электронных чернил» E-Ink

Опубликовано 23 января 2025, 07:481 мин.
Представлен 10.3-дюймовый сенсорный монитор на базе технологии «электронных чернил» E-InkИнтересный получился аппарат
Компания Dasung Technology представила Paperlike 103 — 10.3-дюймовый монитор с экраном E-Ink и частотой обновления 60 Гц, что является уникальным для такой технологии.
Устройство доступно на JD.com по цене 1999 юаней (около $273). Разрешение дисплея составляет 1872 x 1404 пикселей, соотношение сторон — 4:3. Экран поддерживает технологию Auto-Clear, которая уменьшает «шлейфы» и улучшает чёткость изображения.
Корпус выполнен из алюминиевого сплава, толщина устройства всего 5 мм, что делает его лёгким и портативным.
Экран оснащён регулируемой подсветкой, позволяющей выбрать тёплый, холодный или смешанный свет. Ее можно полностью отключить для комфортного чтения. Монитор поддерживает сенсорное управление, включая жесты, такие как масштабирование.
Paperlike 103 подключается через порт Type-C и совместим с Windows, Linux и Android.