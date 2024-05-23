Представлен 200-дюймовый 4К-проектор от BenQ

Проектор оснащен технологиями CinematicColor и HDR-Pro, обеспечивающими истинное 4K UHD качество с 8.3 миллионами пикселей. W5800 достигает 100% точности цветопередачи DCI-P3, что делает его идеальным для домашних кинотеатров.

W5800 поставляется с заводскими отчетами о калибровке, гарантируя 100% точность Rec. 709 Delta E<2 и оптимизированную цветовую таблицу DCI-P3.

Технология HDR-Pro улучшает динамический контраст, включая Blue Laser Dimming и Dynamic Black Technology для светлых и темных сцен в HDR.

Локальный усилитель контраста регулирует гамму для каждой сцены, а HDR10+ оптимизирует каждую картинку.

Проектор поддерживает экраны до 200 дюймов, предлагая уникальный кинотеатр дома. Функция HDR позволяет настраивать яркость в зависимости от размера проекции. W5800 включает режим Filmmaker Mode для сохранения качества изображения в HDR.

Правда, цена новинки кусается — стоимость BenQ W5800 составляет $5999.