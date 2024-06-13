Представлен 27-дюймовый 5К-дисплей с сенсорным экраном

Опубликовано 13 июня 2024, 07:40
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Представлен 27-дюймовый 5К-дисплей с сенсорным экраномНеобычный вариант
На выставке InfoComm 2024, в Лас-Вегасе, компания Alogic представила новый 27-дюймовый 5K-дисплей с сенсорным экраном.
Новый монитор Alogic Clarity 5K Touch сочетает в себе высокое разрешение (5120 x 2880 пикселей) и цветовую точность с возможностью сенсорного управления.
Это делает новинку привлекательной для креативных пользователей, которым требуется что-то большее, чем просто обычный экран.
Монитор поддерживает 10-точечное мультитач управление и оснащен USB-хабом для подключения одним кабелем, а также частотой обновления 60 Гц, что делает его подходящим для пользователей Mac.
Среди других характеристик — яркость 400 нит, встроенные 5-ваттные динамики и поддержка цветового охвата DCI-P3 на 97%. Старт продаж новинки намечен на сентябрь 2024 года.