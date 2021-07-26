Представлен 512-ядерный процессор

Наука и технологии
Сегодня в 12:00
Представлен 512-ядерный процессорПри этом ещё и 7-нм
Накануне прошла презентация Ziguang. На ней китайский производитель представил интересную новинку — фирменный процессор H3C Engiant 800. Его главной особенностью стали количество ядер вкупе с технологическим процессом.
Так, по словам производителя, H3C Engiant 800 будет оснащён 512 ядрами. При этом выпускаться чип будет по нормам 7-нм техпроцесса, пишет Min News.
В Ziguang заявили, что новинка в первую очередь позиционируется как решение для сетевого оборудования. А это значит, что оно будет ориентировано на обработку данных в 5G-сетях, а также выполнения ИИ-операций.
Что интересно, предшественник Engiant 800 в лице Engiant 660 имел лишь 256 ядер и изготавливался по 16-нм нормам.
Ожидается, что процессор появится в продаже уже в 2022 году.