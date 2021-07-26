Представлен 512-ядерный процессор

Так, по словам производителя, H3C Engiant 800 будет оснащён 512 ядрами. При этом выпускаться чип будет по нормам 7-нм техпроцесса, пишет Min News.

В Ziguang заявили, что новинка в первую очередь позиционируется как решение для сетевого оборудования. А это значит, что оно будет ориентировано на обработку данных в 5G-сетях, а также выполнения ИИ-операций.