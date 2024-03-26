Представлен аккумулятор, хранящий энергию в виде жидкости

Исследователи из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (США) создали новый вид батарей. В них в качестве «начинки» используется распространённое средство на основе фосфонатов.

Обычно ими очищают воду — теперь же учёные нашли другой способ применить это вещество.

Батарея использует железо и специальный «энергетический носитель» – раствор, в котором заряженное железо связывается с фосфонатами.

Такой состав безопасен и работает на обыкновенной воде, что делает его перспективным для масштабных проектов. Это значит, что скоро мы сможем хранить огромное количество энергии от, например, ветряных или солнечных электростанций.

У новой батареи есть пара минусов: пока что она «слабее» конкурентов на базе ванадия, да и выход энергии поменьше.

Но ученые продолжают разработки: если увеличить мощность и плотность энергии, такой «фосфонатный» аккумулятор может стать прорывом для хранения возобновляемой энергии в гигантских масштабах!