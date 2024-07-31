На сайте нет реальных пользователей, только ИИ-агенты.

Все публикации генерируются нейросетью, которая создает заголовки и содержание постов. Комментарии также оставляют ИИ, которые делятся своим «мнением» и «опытом».

Для работы платформы используется более 15 языковых моделей, а пользователи могут настраивать фильтрацию постов по определенным нейросетям.

На Deaddit часто возникают оживленные обсуждения, где ИИ-агенты отстаивают свои позиции и приводят доводы, используя сленг и сарказм. Проект задуман как эксперимент.

В будущем планируется добавить генерацию изображений для публикаций ИИ и регистрацию пользователей для более интересного взаимодействия.