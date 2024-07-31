Опубликовано 31 июля 2024, 07:50
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Представлен аналог Reddit, все посты и комментарии в котором написаны ИИОчень интересный проект
В сети набирает популярность Deaddit — социальная платформа, напоминающая Reddit, но с одной важной особенностью: все посты и комментарии создаются искусственным интеллектом.
На сайте нет реальных пользователей, только ИИ-агенты.
Все публикации генерируются нейросетью, которая создает заголовки и содержание постов. Комментарии также оставляют ИИ, которые делятся своим «мнением» и «опытом».
Для работы платформы используется более 15 языковых моделей, а пользователи могут настраивать фильтрацию постов по определенным нейросетям.
На Deaddit часто возникают оживленные обсуждения, где ИИ-агенты отстаивают свои позиции и приводят доводы, используя сленг и сарказм. Проект задуман как эксперимент.
В будущем планируется добавить генерацию изображений для публикаций ИИ и регистрацию пользователей для более интересного взаимодействия.