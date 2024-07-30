Представлен более дешевый и богатый на функционал аналог умного кольца Samsung Galaxy Ring

Кольцо Rollme R3 доступно в размерах от 7 до 12 и может быть выполнено в черном, серебристом или золотом цветах.

Его корпус изготовлен из титана, а внутренняя часть из гипоаллергенной эпоксидной смолы, что предотвращает раздражение кожи.

Встроенная батарея на 17.5 мАч обеспечивает до 10 дней работы, а зарядный кейс продлевает общее время использования до 60 дней.