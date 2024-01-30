Представлен быстрый электроскутер со съёмными аккумуляторами

Новый флагман Pulse имеет современный дизайн. Он оборудован 9-кВт электродвигателем, который позволяет разгоняться до 51 км/ч за 3.05 секунды. Система Hypercore обеспечивает 378 Нм крутящего момента и передовое управление тягой. Скутер также оснащен системой активной матричной подсветки и 10.25-дюймовым сенсорным дисплеем, работающим на процессоре Qualcomm Snapdragon.

Пользователи смогут блокировать/разблокировать и включать скутер удаленно, используя iPhone и Apple Watch, а также использовать функцию Find My для отслеживания местоположения скутера в случае утери или кражи. Pulse поступит в продажу в конце второго квартала в Тайване, а информация о ценах и международной доступности будет представлена позднее.