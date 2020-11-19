Представлен бюджетный беспроводной пылесос Xiaomi

Особенностью новинки можно назвать и легкий вес ее основного блока - всего 1,2 кг, за счет чего пылесос удобен для очистки не только пола, но и мебели и потолка. В то же время, соединив его с удлинительной трубой и щеткой вес увеличивается до 2,3 кг. Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite получил бесщеточный двигатель, который может всасывать пыль и мелкие частицы с мощностью до 17 000 Па.

Также в комплекте с пылесосом компания предусмотрела дополнительные насадки. Время автономной работы устройства составляет 45 минут в экономичном режиме и 13 минут при включении режима увеличенной мощности. Оценили пылесос в 75 долларов.