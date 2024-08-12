Представлен Bzigo Iris — лазерный наводчик на комаров с искусственным интеллектом

Система сканирует пространство с помощью инфракрасных датчиков и камеры высокого разрешения, чтобы обнаружить назойливых насекомых.

Искусственный интеллект, встроенный в Iris, специально обучен распознавать комаров и игнорировать другие объекты, такие как пыль или прочие насекомые.

Когда комар попадает в зону действия устройства, Iris начинает следить за его перемещениями. Как только насекомое садится на поверхность, система отправляет уведомление пользователю на смартфон и подсвечивает комара лазерным лучом.

Если в комнате присутствует несколько комаров, лазер последовательно отслеживает каждого из них.

Стоимость устройства составляет $399 и в комплекте с ним идет лазерная мухобойка, позволяющая эффективно избавиться от обнаруженных комаров.