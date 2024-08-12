Представлен Bzigo Iris — лазерный наводчик на комаров с искусственным интеллектом

Опубликовано 12 августа 2024, 07:43
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Представлен Bzigo Iris — лазерный наводчик на комаров с искусственным интеллектомВысокотехнологичная охота на надоедливых насекомых
Израильский стартап Bzigo представил новое устройство под названием Iris, которое использует ИИ для отслеживания комаров.
Система сканирует пространство с помощью инфракрасных датчиков и камеры высокого разрешения, чтобы обнаружить назойливых насекомых.
Искусственный интеллект, встроенный в Iris, специально обучен распознавать комаров и игнорировать другие объекты, такие как пыль или прочие насекомые.
Когда комар попадает в зону действия устройства, Iris начинает следить за его перемещениями. Как только насекомое садится на поверхность, система отправляет уведомление пользователю на смартфон и подсвечивает комара лазерным лучом.
Если в комнате присутствует несколько комаров, лазер последовательно отслеживает каждого из них.
Стоимость устройства составляет $399 и в комплекте с ним идет лазерная мухобойка, позволяющая эффективно избавиться от обнаруженных комаров.