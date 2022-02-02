Представлен чехол для AirPods Max, который почти в два раза дороже самих наушников

Но нашлась компания, которая смогла переплюнуть купертиновцев в плане ценообразования. Так, Gucci выпустила специальный чехол для AirPods Max, цена которого почти в два раза выше стоимости самих наушников.

Новинка является частью линейки сумок Ophidia, которая впервые была представлена ещё в 2018 году. В её основу лёг полностью перерабатываемый хлопковый материал. При этом стоимость чехла — 980 долларов (74 тыс рублей).