Представлен чехол для AirPods Max, который почти в два раза дороже самих наушников

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Представлен чехол для AirPods Max, который почти в два раза дороже самих наушниковНе совсем понятно, кто такой купит
В 2020 году Apple представила свои самые дорогие беспроводные наушники — AirPods Max. Сейчас устройство можно купить в среднем за 549 долларов (42 тыс рублей).
Но нашлась компания, которая смогла переплюнуть купертиновцев в плане ценообразования. Так, Gucci выпустила специальный чехол для AirPods Max, цена которого почти в два раза выше стоимости самих наушников.
Новинка является частью линейки сумок Ophidia, которая впервые была представлена ещё в 2018 году. В её основу лёг полностью перерабатываемый хлопковый материал. При этом стоимость чехла — 980 долларов (74 тыс рублей).
Напомним, что по последним данным инсайдеров, до конца 2022 года Apple представит новые беспроводные наушники — AirPods Pro 2. Скорее всего, их анонс случится осенью.
Источник: Gizmochina