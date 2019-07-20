Представлен дебютный трейлер сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустила первый трейлер к сериалу «Ведьмак». В двухминутном ролике показываются многие персонажи и даётся понять, что люди часто оказываются намного хуже чудовищ.

Роль ведьмака Геральта исполняет Генри Кавилл, чародейки Йеннифэр — Аня Чалотра, а принцессы Цириллы — Фрейя Аллан.

Сериал «Ведьмак» снимается компанией Netflix на основе одноимённой серии романов Анджея Сапковского. Сам Сапковский, кстати, выступает креативным консультантом проекта. Однако он отметил, что адаптация истории от Netflix «далека от его книг». В первом сезоне будет всего восемь серий, съёмки проходят в центральной Европе. Точная дата выхода сериала пока неизвестна, но ожидается премьера до конца 2019 года.