Представлен домашний проектор качества IMAX за 125 тыс рублей

Новинка была анонсирована на 10-летнем юбилейном мероприятии компании и предлагает потребителям качество изображения, сравнимое с кинотеатральным IMAX.

RS 10 Ultra оснащен уникальной технологией Dual Light 2.0, которая представляет собой первую в мире трехцветную лазерную технологию защиты глаз. Она обеспечивает высокую яркость, контрастность и цветопередачу, при этом сохраняя комфорт для глаз при просмотре.

Проектор также оснащен новым поколением интеллектуальной технологии Eagle Eye 5.0, которая в сочетании с полностью автоматическим поворотным механизмом переводит проекционные технологии в эпоху «автономного вождения».