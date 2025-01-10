Представлен домашний сад с технологией, созданной NASA для космоса

Опубликовано 10 января 2025, 09:091 мин.
Представлен домашний сад с технологией, созданной NASA для космосаЗвучит и выглядит интересно
Plantaform — это автоматический домашний сад, использующий технологию туманопоники, разработанную NASA для выращивания овощей в космосе.
Вместо воды и почвы система распыляет богатый питательными веществами туман, что позволяет снизить расход воды до 98% по сравнению с традиционным садоводством.
Устройство предельно упрощает процесс ухода за растениями. Пользователю нужно лишь вставить капсулы с семенами, добавить воду с питательным порошком и настроить приложение на смартфоне.
Plantaform автоматически регулирует свет, влажность, температуру и подачу воздуха, требуя минимального вмешательства — только доливать воду каждые 2–3 недели.
Система уже доступна на сайте производителя за $500, включая устройство и капсулы для выращивания 15 растений. Компания также предлагает наборы с травами и съедобными цветами.