Представлен домашний сад с технологией, созданной NASA для космоса

Вместо воды и почвы система распыляет богатый питательными веществами туман, что позволяет снизить расход воды до 98% по сравнению с традиционным садоводством.

Устройство предельно упрощает процесс ухода за растениями. Пользователю нужно лишь вставить капсулы с семенами, добавить воду с питательным порошком и настроить приложение на смартфоне.