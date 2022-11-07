Представлен электромотоцикл с ИИ и максимальной скоростью 200 км/ч

Что интересно, само устройство спроектировано в Австрии. В Китае же его производят. Называется новинка Senmenti 0, а от 0 до 100 км/ч она разгоняется всего за 2,8 секунды. Более того, максимальная скорость электромотоцикла составляет 200 км/ч!

Сообщается, что питается транспортное средство за счёт аккумулятора на 16,2 кВт*ч. Полная его зарядка занимает всего 30 мин. От одного заряда мотоцикл проезжает впечатляющие 300 км. Правда, это осуществимо лишь при скорости поездки в 88 км/ч и без каких-либо остановок.