Представлен электромотоцикл с ИИ и максимальной скоростью 200 км/ч

Представлен электромотоцикл с ИИ и максимальной скоростью 200 км/чНа полную его зарядку уходит всего полчаса!
Китайская компания Horwin представила свою свежую разработку — технологичный электрический мотоцикл, который может разгоняться до сверхбыстрых скоростей всего за несколько секунд.
Что интересно, само устройство спроектировано в Австрии. В Китае же его производят. Называется новинка Senmenti 0, а от 0 до 100 км/ч она разгоняется всего за 2,8 секунды. Более того, максимальная скорость электромотоцикла составляет 200 км/ч!
Сообщается, что питается транспортное средство за счёт аккумулятора на 16,2 кВт*ч. Полная его зарядка занимает всего 30 мин. От одного заряда мотоцикл проезжает впечатляющие 300 км. Правда, это осуществимо лишь при скорости поездки в 88 км/ч и без каких-либо остановок.
Представители Horwin рассказали, что Senmenti 0 оснащён более 30 камерами, различными датчиками и искусственным интеллектом. Вся эта система отвечает за контроль поездки, причём происходит это в режиме реального времени.