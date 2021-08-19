Представлен электроскутер по цене электросамоката с запасом хода до 60 км

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Представлен электроскутер по цене электросамоката с запасом хода до 60 кмОтличный вариант для тех, кому надоел более традиционный электротранспорт
Как стало известно, китайская NIU анонсировала свой новый электроскутер — NIU Gova C0. Отличительной особенностью устройства является невысокая цена и интересные характеристики.
Так, например, новинка способна проехать от одного заряда до 60 км. При это максимальная скорость разгона электроскутера составляет 25 км/ч. С одной стороны — не рекордное значение, но для поездок по городу этого должно быть достаточно.
Вес скутера — 75 кг. На нём может разместиться в среднем два человека. Что же касательно цены, то за девайс просят около 525 долларов или 39 тыс рублей, сообщает Gizmochina. Таким образом, NIU Gova C0 по стоимости сопоставим с электросамокатами от Xiaomi и Ninebot.
Напомним, что линейка Gova стартовала ещё в 2019 году. И с тех пор обрела немалую популярность.