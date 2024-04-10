Представлен электровелосипед для «тех, кому за 50»

Электровелосипед имеет класс 1 – то есть помощь двигателя доступна до скорости 32 км/ч. Riot укомплектован вместительной батареей на 1630 Втч, что, по заявлениям производителя, позволяет проехать до 200 км на одном заряде при скорости 20 км/ч (до 290 км при 15 км/ч).

Велосипед отличает прочная карбоновая рама, подвеска с ходом 170 мм и гидравлические дисковые тормоза, обеспечивающие безопасное торможение. Специальная геометрия и регулируемый подседельный штырь гарантируют удобство посадки и маневрирования.

Модель Riot собирается вручную в Колорадо и ее стоимость начинается от $14 400. Для европейского рынка доступна версия с двигателем 250 Вт и максимальной скоростью с ассистентом 25 км/ч.