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Наука и технологии
Опубликовано 10 апреля 2024, 07:23
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Представлен электровелосипед для «тех, кому за 50»

Цена, конечно, не самая «народная»
Американская компания Optibike, специализирующаяся на производстве мощных электровелосипедов, представила версию популярной модели R17, созданную специально для людей старше 50 лет.
Представлен электровелосипед для «тех, кому за 50»
© Ferra.ru

Модернизированная модель, получившая название Riot, призвана обеспечить более комфортную и менее энергозатратную езду.

Компания акцентирует, что возрастные изменения организма делают катание на велосипеде более сложным: снижаются мышечная масса и выносливость, что усложняет преодоление крутых подъемов.

Именно поэтому Riot оснащен мощным 750 Вт двигателем с крутящим моментом 190 Нм, который обеспечивает дополнительную тягу при необходимости.

Представлен электровелосипед для «тех, кому за 50»
© New Atlas

Электровелосипед имеет класс 1 – то есть помощь двигателя доступна до скорости 32 км/ч. Riot укомплектован вместительной батареей на 1630 Втч, что, по заявлениям производителя, позволяет проехать до 200 км на одном заряде при скорости 20 км/ч (до 290 км при 15 км/ч).

Велосипед отличает прочная карбоновая рама, подвеска с ходом 170 мм и гидравлические дисковые тормоза, обеспечивающие безопасное торможение. Специальная геометрия и регулируемый подседельный штырь гарантируют удобство посадки и маневрирования.

Модель Riot собирается вручную в Колорадо и ее стоимость начинается от $14 400. Для европейского рынка доступна версия с двигателем 250 Вт и максимальной скоростью с ассистентом 25 км/ч.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электровелосипед
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#наука