Представлен электровелосипед для «тех, кому за 50»Цена, конечно, не самая «народная»
Модернизированная модель, получившая название Riot, призвана обеспечить более комфортную и менее энергозатратную езду.
Компания акцентирует, что возрастные изменения организма делают катание на велосипеде более сложным: снижаются мышечная масса и выносливость, что усложняет преодоление крутых подъемов.
Именно поэтому Riot оснащен мощным 750 Вт двигателем с крутящим моментом 190 Нм, который обеспечивает дополнительную тягу при необходимости.
Электровелосипед имеет класс 1 – то есть помощь двигателя доступна до скорости 32 км/ч. Riot укомплектован вместительной батареей на 1630 Втч, что, по заявлениям производителя, позволяет проехать до 200 км на одном заряде при скорости 20 км/ч (до 290 км при 15 км/ч).
Велосипед отличает прочная карбоновая рама, подвеска с ходом 170 мм и гидравлические дисковые тормоза, обеспечивающие безопасное торможение. Специальная геометрия и регулируемый подседельный штырь гарантируют удобство посадки и маневрирования.
Модель Riot собирается вручную в Колорадо и ее стоимость начинается от $14 400. Для европейского рынка доступна версия с двигателем 250 Вт и максимальной скоростью с ассистентом 25 км/ч.