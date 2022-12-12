Представлен электровелосипед с запасом хода до 150 км на водородном топливе

Для того, чтобы их новинки покупало как можно больше людей, многие компании активно работают над снижением цен на свежие модели. Многие, но не все.

Так, Pragma Mobility представила свой электровелосипед, который «заряжен» по полной. Во-первых, он способен проехать на одном заряде от 120 до 150 километров, в зависимости от разных факторов.