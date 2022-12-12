Представлен электровелосипед с запасом хода до 150 км на водородном топливе

Представлен электровелосипед с запасом хода до 150 км на водородном топливеПередовые технологии
За последние несколько лет электротранспорт стал очень популярен. Причём речь идёт не только об автомобилях, но также и о самокатах с велосипедами.
Фото: New Atlas
Для того, чтобы их новинки покупало как можно больше людей, многие компании активно работают над снижением цен на свежие модели. Многие, но не все.
Так, Pragma Mobility представила свой электровелосипед, который «заряжен» по полной. Во-первых, он способен проехать на одном заряде от 120 до 150 километров, в зависимости от разных факторов.
Во-вторых, основным его источником питания для задней ступицы является не литий, а водородный блок с небольшим топливным элементом мощностью 480 Вт. В нём хранится 67 г водорода под давлением 300 бар.
Максимальная скорость транспортного средства — 25 км/ч, при этом быстрая заправка экологичным топливом даёт до 150 км пробега.
Стоимость новинки впечатляет — за неё просят 5690 евро.