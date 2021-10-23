Представлен гигантский сворачивающийся в трубочку телевизор

А тем временем китайская компания смогла удивить. Она представила телевизор собственной разработки, в основу которого легли лазерные разработки. При этом размер его дисплея составляет впечатляющие 77 дюйма.

Называется новинка сложновато для 2021 года — Rollable Screen Laser TV. При этом прямо сейчас он находится на стадии концепта.