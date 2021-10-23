Представлен гигантский сворачивающийся в трубочку телевизор

Наука и технологии
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Представлен гигантский сворачивающийся в трубочку телевизорОсталось дождаться деталей о цене и сроках выхода устройства
Гибкие дисплеи — это та сфера, которая не даёт покоя многим производителям в последние годы. И если о попытках Samsung сделать технологию массовой известно более-менее всем, то о «потугах» Hisense вряд ли осведомлено такое же количество людей.
А тем временем китайская компания смогла удивить. Она представила телевизор собственной разработки, в основу которого легли лазерные разработки. При этом размер его дисплея составляет впечатляющие 77 дюйма.
Называется новинка сложновато для 2021 года — Rollable Screen Laser TV. При этом прямо сейчас он находится на стадии концепта.
Демонстрация необычного телевизора состоялась в рамках международного форума в Пекине. Его главной тематикой были лазерные технологии в экранах.
Отметим, что на имеющихся материалах невозможно заметить боковых рамок телевизора. Но в то же время верхний фрагмент рамки всё же чуть больше нижнего. Но это объясняется функцией сворачивания устройства.
Источник: Хайтек