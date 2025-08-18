Представлен грузовой дрон-вертолет KARGO II с рекордной грузоподъемностью — у него уже 300+ предзаказов

Новинка получила рекордную для класса грузоподъемность — более 680 кг, что вдвое выше показателей предшественника. Аппарат рассчитан на выполнение как военных, так и коммерческих задач, включая доставку грузов в труднодоступные или опасные регионы.

KARGO II может транспортировать грузы с высокой точностью разными способами: в контейнерах JMIC, при помощи внешнего троса или через сброс с воздуха.

Для развертывания дрона требуется минимум времени — он поставляется в стандартном 20-футовом контейнере и готов к полету через несколько минут.

В конструкции применена новая трансмиссия и увеличенные винты, что позволило повысить дальность и скорость. При этом дрон спроектирован максимально просто, чтобы его могли обслуживать даже люди без авиационного опыта.

Интерес к новинке уже огромный: компания получила свыше 300 предзаказов от военных и гражданских операторов. Серийное производство KARGO II планируется к 2027 году.