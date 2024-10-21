Представлен игровой 27" 4К-монитор TCL Thunderbird U9 с 165 Гц и Mini-LED

Устройство поддерживает частоту обновления 165 Гц и использует панель Mini-LED с 2304 зонами локального затемнения. За счет этого новинка может похвастаться высокой яркостью до 1600 нит и HDR 1400.

Монитор поддерживает технологию QD Quantum Dot, охватывая 95% DCI-P3 и 99% sRGB, что делает его идеальным для игр и работы с графикой. Время отклика составляет 1 мс, а поддержка FreeSync Premium и G-Sync обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов.