Представлен игровой контроллер размером с автомобиль

Китайский производитель смартфонов Oppo выпустил самый большой геймпад в мире, который по размеру сопоставим с автомобилем. Так, огромный контроллер установлен в Китае, в одном из торговых центров. Отмечается, что это не просто муляж, а полноценное устройство, с помощью которого можно поиграть. Однако, учитывая габариты устройства, получится это не у всех.