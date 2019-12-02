Наука и технологии
Сегодня 08:18
Представлен игровой контроллер размером с автомобиль
Его разработала Oppo
Китайский производитель смартфонов Oppo выпустил самый большой геймпад в мире, который по размеру сопоставим с автомобилем. Так, огромный контроллер установлен в Китае, в одном из торговых центров. Отмечается, что это не просто муляж, а полноценное устройство, с помощью которого можно поиграть. Однако, учитывая габариты устройства, получится это не у всех.
По словам представителей Oppo, гигантский геймпад представляет собой “суперувеличенную” версию геймпада Oppo C1. Длина устройства составляет порядка 4,002 м,тогда как его ширина равна 2,168 м, а толщина – 0,724 м.
Сообщается, что устройство получило звание самого большого в мире геймпада официально. Известно, что рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.