Представлен ИИ для превращения каракуль в полноценные рисунки

Компания Stability AI анонсировала новый сервис под названием Stable Doodle, использующий модель генерации изображений Stable Diffusion.

Этот сервис позволяет любому человеку, даже не имеющему опыта работы с искусственным интеллектом, создавать высококачественные оригинальные изображения всего за несколько секунд.

Stable Doodle, помимо внутренних наработок компании-создателя, использует новейшее решение условного контроля T2I-Adapter, разработанное совместно с Tencent. С его помощью платформа способна точно анализировать контуры наброска и создавать визуально привлекательные иллюстрации.

И именно благодаря данному сочетанию пользователи могут просто скинуть свой эскиз и получить из него полноценный рисунок.