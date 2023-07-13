Представлен ИИ для превращения каракуль в полноценные рисунки

Представлен ИИ для превращения каракуль в полноценные рисункиТеперь рисунок вашего ребёнка может стать шедевром
Представлена инновационная технология, которая позволяет превращать простые наброски в полноценные художественные рисунки.
Компания Stability AI анонсировала новый сервис под названием Stable Doodle, использующий модель генерации изображений Stable Diffusion.
Этот сервис позволяет любому человеку, даже не имеющему опыта работы с искусственным интеллектом, создавать высококачественные оригинальные изображения всего за несколько секунд.
Stable Doodle, помимо внутренних наработок компании-создателя, использует новейшее решение условного контроля T2I-Adapter, разработанное совместно с Tencent. С его помощью платформа способна точно анализировать контуры наброска и создавать визуально привлекательные иллюстрации.
И именно благодаря данному сочетанию пользователи могут просто скинуть свой эскиз и получить из него полноценный рисунок.