Представлен карманный ИИ-робот с ChatGPT

AIBI поддерживает голосовой интерфейс, позволяя роботу рассказывать о погоде, устанавливать будильники и напоминания.

Благодаря встроенной камере и ИИ-алгоритму, AIBI может распознавать своего владельца. Кроме того, устройство оборудовано радаром, работающим в миллиметровом диапазоне, который обнаруживает присутствие человека.

В голове AIBI вмонтированы три микрофона для качественного восприятия человеческой речи.

Робот способен поддерживать диалог с пользователем, обрабатывая некоторые команды локально, а для решения более сложных вопросов обращается к ChatGPT.

Также устройство оснащено модулем ближней оптической связи, позволяющим двум AIBI обмениваться информацией о владельцах.

Робот также выполняет функции виртуального питомца, требующего ухода, включая кормление, укладывание спать и утешение. Стоимость нового карманного ИИ-робота пока не уточняется.