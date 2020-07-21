Представлен концепт пассажирского самолета, на базе которого построят электросамолет

На данном этапе, авиалайнер представляет из себя гибридное решение, а его ввод в эксплуатацию может состояться уже в 2028 году. По словам разработчиков, дальность полета воздушного судна составляет около 1 500 километров, что делает его достаточно конкурентоспособным в своей нише.

В качестве одной из главных особенностей данного самолета называется его электрическое шасси, которое должно помогать набирать скорость при взлете. Ожидается, что в будущем именно на базе представленной модели будет создана полностью электрическая версия авиалайнера. И это будет вполне уместным улучшением, так как многие компании по всему миру прямо сейчас заняты созданием самолетов, использующих в качестве основы “электрическую тягу”.