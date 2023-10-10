Представлен летательный аппарат, взлетающий за счёт катушек вместо пропеллеров

CruiseUp — это уникальный личный двухместный eVTOL-автомобиль, предназначенный для коротких перелётов по городу.

Основное отличие новинки от аналогов это использование системы пропульсии CycloRotor. Вместо традиционных пропеллеров, он использует вращающиеся барабаны, создающие тягу.

Эти вращающиеся барабаны работают таким образом, что можно направлять тягу практически мгновенно в любом направлении на 360 градусов. Это даёт возможность быстро реагировать на порывы ветра и обеспечивает высокую маневренность.

CruiseUp предназначен для личного использования, а не для службы воздушного такси. Он может взлететь и приземлиться прямо на вашем дворе.

Ожидается, что этот аппарат появится на рынке до 2035 года. Возможно, это случится даже позже.