Представлен Memo — домашний робот на колесах с ИИ, обученный тысячами людей-операторов

В отличие от гуманоидов конкурентов, Memo использует мобильную платформу и телескопическую «спину», позволяющую подниматься до 2,1 метра и работать как у пола, так и на уровне верхних полок.

Робот весит 77 кг, работает до 4 часов и оснащён собственным двухзахватным манипулятором вместо привычной «пятифалангной» руки.

Главное новшество — система обучения: компания раздала более 2000 «перчаток захвата», с помощью которых люди в реальных домах записывали движения и усилия при выполнении бытовых задач.