Представлен Memo — домашний робот на колесах с ИИ, обученный тысячами людей-операторов

Представлен Memo — домашний робот на колесах с ИИ, обученный тысячами людей-операторовИнтересная новинка получилась
В отличие от гуманоидов конкурентов, Memo использует мобильную платформу и телескопическую «спину», позволяющую подниматься до 2,1 метра и работать как у пола, так и на уровне верхних полок.
Робот весит 77 кг, работает до 4 часов и оснащён собственным двухзахватным манипулятором вместо привычной «пятифалангной» руки.
Главное новшество — система обучения: компания раздала более 2000 «перчаток захвата», с помощью которых люди в реальных домах записывали движения и усилия при выполнении бытовых задач.
Эти данные легли в основу модели ACT-1, обученной фактически без участия самих роботов.
Memo уже умеет разгружать стол, загружать посудомойку, готовить кофе и разбирать бельё. Робот демонстрирует уверенную работу в незнакомых помещениях. Бета-тест стартует в 2026 году и будет бесплатным для приглашённых участников.