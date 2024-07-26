Представлен миниатюрный повербанк размером с брелок для ключей

Его можно использовать как брелок или модный аксессуар. Размер гаджета составляет 22 × 45 × 73 мм, а весит он всего 62 г.

RUNK оснащен батареей на 3000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт, что позволяет зарядить iPhone 15 Pro Max или Samsung Galaxy S23 с 0 до 60 % за 30 минут. В комплект входит портативный USB-кабель и Lightning.

Основное назначение устройства — поддерживать связь, когда смартфон разряжен и необходимо срочно позвонить или отправить сообщение.