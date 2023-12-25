Представлен миниатюрный повербанк со сменными портами для зарядки

Сменные разъемы предназначены для подключений USB-C и Lightning, позволяя заряжать устройства без снятия чехлов толщиной до 1.37 дюйма. Второе устройство можно заряжать со скоростью до 12 Вт через интегрированный кабель USB-C, который также служит шнурком.

Размеры Flow Mini составляют 77.8 x 33.0 x 25.2 мм, при этом девайс имеет прозрачное и серебристое отделение с оранжевыми акцентами и светодиодными индикаторами.

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