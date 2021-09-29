Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранника

Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранникаА также способный приносить пиво хозяину
Именно такого помощника для дома представила американская Amazon. Компания анонсировала собственного «инновационного робота-помощника на колесах», которого назвала Astro.
Его отличительной особенностью «вмещение» в себя сразу нескольких передовых технологий: робототехники, искусственного интеллекта, домашнего мониторинга и облачных сервисов, сообщает The Verge.
Представители Amazon отмечают, что их робот способен и отображать состояние дома, и подчиняться командам хозяина (в том числе приносить различные предметы вроде пива), и следовать за ним во время тех же видеоконференция, выступая при этом в качестве экрана.
Что интересно, Astro также получил функции Alexa, что позволило робота рассказывать о погоде, делиться новостями и т.д.
Особенно важным является способность помощника контролировать безопасность и защиту в доме пользователей. В том числе и в момент, когда его нет рядом. Так, новинка от Amazon умеет самостоятельно передвигаться по дому и следить, всё ли в порядке.
Цена устройства — 1000 долларов (73 тыс рублей).