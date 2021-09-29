Наука и технологии
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Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранника

А также способный приносить пиво хозяину
За последние несколько лет голосовые помощники и искусственный интеллект проделали заметный рывок. А потому вполне логично, что рано или поздно должен был появиться домашний робот, который способен выполнять сразу несколько задач.
Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранника

Именно такого помощника для дома представила американская Amazon. Компания анонсировала собственного «инновационного робота-помощника на колесах», которого назвала Astro.

Его отличительной особенностью «вмещение» в себя сразу нескольких передовых технологий: робототехники, искусственного интеллекта, домашнего мониторинга и облачных сервисов, сообщает The Verge.

Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранника

Представители Amazon отмечают, что их робот способен и отображать состояние дома, и подчиняться командам хозяина (в том числе приносить различные предметы вроде пива), и следовать за ним во время тех же видеоконференция, выступая при этом в качестве экрана.

Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранника

Что интересно, Astro также получил функции Alexa, что позволило робота рассказывать о погоде, делиться новостями и т.д.

Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранника

Особенно важным является способность помощника контролировать безопасность и защиту в доме пользователей. В том числе и в момент, когда его нет рядом. Так, новинка от Amazon умеет самостоятельно передвигаться по дому и следить, всё ли в порядке.

Цена устройства — 1000 долларов (73 тыс рублей).