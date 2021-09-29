Представлен недорогой домашний робот-помощник с функцией охранника

Особенно важным является способность помощника контролировать безопасность и защиту в доме пользователей. В том числе и в момент, когда его нет рядом. Так, новинка от Amazon умеет самостоятельно передвигаться по дому и следить, всё ли в порядке.

Цена устройства — 1000 долларов (73 тыс рублей).