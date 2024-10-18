Представлен необычный виниловый проигрыватель с «вертикальным» дизайном

В отличие от традиционных моделей, где пластинка располагается горизонтально, в GLD она ставится вертикально, что делает прослушивание более зрелищным, особенно если использовать цветные или иллюстрированные винилы.

Проигрыватель оснащен ручным тонармом с картриджем Audio Technica AT3600L и поддерживает скорости воспроизведения 33, 45 и 78 об/мин.