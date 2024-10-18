Наука и технологии
Опубликовано 18 октября 2024, 07:08
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Представлен необычный виниловый проигрыватель с «вертикальным» дизайном

Ретрофутуризм какой-то
На рынке появился новый виниловый проигрыватель с необычным вертикальным дизайном — Fuse Audio GLD.
Представлен необычный виниловый проигрыватель с «вертикальным» дизайном
© New Atlas

В отличие от традиционных моделей, где пластинка располагается горизонтально, в GLD она ставится вертикально, что делает прослушивание более зрелищным, особенно если использовать цветные или иллюстрированные винилы.

Проигрыватель оснащен ручным тонармом с картриджем Audio Technica AT3600L и поддерживает скорости воспроизведения 33, 45 и 78 об/мин.

Представлен необычный виниловый проигрыватель с «вертикальным» дизайном
© New Atlas

Устройство закреплено на плинте из тонированного ясеня с акцентами из золота или чёрного цвета. Также предусмотрен встроенный предусилитель, Bluetooth для подключения смартфонов и пара полочных колонок на 36 Вт каждая.

Fuse Audio запустила кампанию на Kickstarter для финансирования производства, предлагая минимальную цену $199. Ожидается, что поставки начнутся в январе 2025 года.

Источник:New Atlas
Автор:Булат Кармак
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