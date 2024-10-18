Представлен необычный виниловый проигрыватель с «вертикальным» дизайном

Опубликовано 18 октября 2024, 07:081 мин.
Представлен необычный виниловый проигрыватель с «вертикальным» дизайномРетрофутуризм какой-то
На рынке появился новый виниловый проигрыватель с необычным вертикальным дизайном — Fuse Audio GLD.
В отличие от традиционных моделей, где пластинка располагается горизонтально, в GLD она ставится вертикально, что делает прослушивание более зрелищным, особенно если использовать цветные или иллюстрированные винилы.
Проигрыватель оснащен ручным тонармом с картриджем Audio Technica AT3600L и поддерживает скорости воспроизведения 33, 45 и 78 об/мин.
Устройство закреплено на плинте из тонированного ясеня с акцентами из золота или чёрного цвета. Также предусмотрен встроенный предусилитель, Bluetooth для подключения смартфонов и пара полочных колонок на 36 Вт каждая.
Fuse Audio запустила кампанию на Kickstarter для финансирования производства, предлагая минимальную цену $199. Ожидается, что поставки начнутся в январе 2025 года.