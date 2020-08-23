Представлен невосприимчивый к маскам тепловизор

Еще одной особенностью разработанного в России продукта является возможность тепловизоров автономно распознавать лица людей и принимать все необходимые решения. Называется новый инструмент “Зоркий”, а в числе его возможных применений приводится в пример принятие решения о запуске или выпуске человека с территории еще до идентификации его пропуска.

”На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения”, - заявили в холдинге Шваб, который в свою очередь является частью госкорпорации Ростех.