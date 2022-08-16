Представлен новейший бронеавтомобиль «Ахмат», созданный всего за 25 дней

Одной из необычных новинок мероприятия стал защищённый десятиместный автомобиль З-СТС. По словам главного конструктора предприятия «Ремдизель» Игоря Зараховича, бронемобиль создали всего за 25 дней.

В числе особенностей устройства называется его высокий класс защиты — во время его создания использовались серийное шасси и надстройка, аналогичная по классу защиты тому, что можно встретить в «Тайфунах».

Зарахович также отметил, что «Ахматы» собираются исключительно из отечественных комплектующих. Также новинка достаточно быстро изготавливается. Примерно в 7-10 раз быстрее «Тайфунов».