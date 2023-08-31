Представлен обычный маркер для рисования, умеющий копировать цвет любого предмета

Этот уникальный маркер способен сканировать и воспроизводить до 16 млн цветов прямо из окружающей среды. Colorpik Pen оснащён RGB-датчиком цвета и четырьмя заправляемыми картриджами с различными базовыми цветами.

Процесс копирования цвета прост: пользователь прикладывает датчик к объекту — будь то лепесток цветка, автомобиль или куртка — и нажимает кнопку для сканирования. Внутренний насос затем смешивает чернила, чтобы воспроизвести выбранный цвет.

Маркер имеет длину 205 мм и ширину 21 мм, весит всего 48 грамм и поставляется с шестью различными перьями, которые можно легко заменить.

Кроме того, устройство может синхронизироваться со специализированным приложением на iOS или Android через Bluetooth или USB, позволяя пользователям интегрировать отсканированные цвета в свои цифровые проекты.

Этот маркер уже доступен для предзаказа на Kickstarter по цене $149, а планируемая розничная цена составляет $298.