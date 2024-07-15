Представлен охлаждающий жилет, спасающий в жару более 25 °С

Опубликовано 15 июля 2024, 07:25
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Представлен охлаждающий жилет, спасающий в жару более 25 °СЕще и по не самой высокой цене
Летняя жара стала причиной для стартапа Koojack, который представил персональный охлаждающий жилет.
Этот жилет футуристического дизайна работает от сменного аккумулятора и поддерживает комфортную температуру до 25 °C в течение двух часов на одной зарядке.
Внутри жилета расположены шесть блоков охлаждения, использующих термоэлектрический эффект – одна сторона нагревается, вторая охлаждается.
Вентиляторы на блоках равномерно распределяют прохладный воздух по всему жилету. Он выполнен из «дышащего» полиэстера, а его внутренняя структура оптимизирована для эффективного охлаждения.
Koojack выпускается в шести размерах и можно носить с другой одеждой.
Съемный аккумулятор позволяет легко чистить и стирать жилет. Вентиляторы можно прочищать щеткой или влажной тряпкой. Стоимость жилета начинается от $129.