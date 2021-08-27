Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установки

Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установкиВыглядит интересненько
Для этого он создал онлайн-сервис, который имитирует внешний вид и (частично) функциональность новой операционной системы. По словам самого девелопера, разработан проект на «стандартных веб-технологиях», таких как React, CSS и JavaScript.
Быстрый взгляд на сервис показал, что пользователь может открывать окна некоторых приложений, сворачивать их. Также имеется возможность открыть панель быстрого доступа и «поиграться» с некоторыми пунктами в ней.
На данный момент интерактивность сильно ограничена. Но уже сейчас, например, можно включить режим «Night Light», созданный для защиты глаз от излишнего синего излучения экрана.
Стоит отметить, что веб-сервис Blue Edge сложно назвать даже демонстрацией Windows 11. Как было написано выше, это скорее имитация операционной системы от Microsoft, призванная дать максимально базовое представление о том, как выглядит новинка.