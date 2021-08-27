Наука и технологии
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Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установки

Выглядит интересненько
В начале лета Microsoft анонсировала «Windows следующего поколения» — Windows 11. Но до сих пор по разным причинам многие пользователи не смогли прикоснуться к ней. Разработчик под ником Blue Edge решил исправить эту несправедливость.
Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установки

Для этого он создал онлайн-сервис, который имитирует внешний вид и (частично) функциональность новой операционной системы. По словам самого девелопера, разработан проект на «стандартных веб-технологиях», таких как React, CSS и JavaScript.

Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установки

Быстрый взгляд на сервис показал, что пользователь может открывать окна некоторых приложений, сворачивать их. Также имеется возможность открыть панель быстрого доступа и «поиграться» с некоторыми пунктами в ней.

Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установки

На данный момент интерактивность сильно ограничена. Но уже сейчас, например, можно включить режим «Night Light», созданный для защиты глаз от излишнего синего излучения экрана.

Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установки

Стоит отметить, что веб-сервис Blue Edge сложно назвать даже демонстрацией Windows 11. Как было написано выше, это скорее имитация операционной системы от Microsoft, призванная дать максимально базовое представление о том, как выглядит новинка.