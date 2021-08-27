Представлен онлайн-сервис для «примерки» Windows 11 без предварительной установки

Выглядит интересненько

В начале лета Microsoft анонсировала «Windows следующего поколения» — Windows 11. Но до сих пор по разным причинам многие пользователи не смогли прикоснуться к ней. Разработчик под ником Blue Edge решил исправить эту несправедливость.