Представлен персональный электросамолёт для замены автомобилей

По сути Heaviside — это такой одноместный электрический самолет, размах крыльев которого составляет 6 м. При этом в летательном аппарате имеется система вертикального взлета и посадки. Также устройство способно летать как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме.

На данный момент нет точной информации касательно сроков выхода Heaviside на рынке, также как и стоимость устройства не раскрывается. Но важно отметить, что разработчики сделали отдельный акцент на том, что Heaviside — это летательный аппарат для широкого круга лиц, имеющих лицензию пилота, а не только для богатых пользователей.