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Представлен персональный электросамолёт для замены автомобилей
Причем он создается для широкого круга лиц, а не только для богатых пользователей
Американское издание TechCrunch опубликовало материал, согласно которому Kitty Hawk, инвестором которой является сооснователь Google Ларри Пейдж, продемонстрировала прототип первого персонального электросамолета компании под названием Heaviside. Согласно имеющимся данным, от одного заряда батареи устройство способно пролететь до 160 км.
По сути Heaviside — это такой одноместный электрический самолет, размах крыльев которого составляет 6 м. При этом в летательном аппарате имеется система вертикального взлета и посадки. Также устройство способно летать как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме.
На данный момент нет точной информации касательно сроков выхода Heaviside на рынке, также как и стоимость устройства не раскрывается. Но важно отметить, что разработчики сделали отдельный акцент на том, что Heaviside — это летательный аппарат для широкого круга лиц, имеющих лицензию пилота, а не только для богатых пользователей.
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