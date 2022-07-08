Представлен первый мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Самое ироничное во всём этом, что сама спецификация Wi-Fi 7 будет утверждена в лучшем случае в 2023 году, а может и позже. Но несмотря на это, в арсенале H3C уже есть устройство с его поддержкой.

Сообщается, что трёхдиапазонный роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11be и частотный диапазон 6 ГГц. Пропускная способность новинки — до 18 443 Мбит/с. В основу роутера лёг четырёхъядерный чип Qualcomm.