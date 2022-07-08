Представлен первый мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7

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Представлен первый мире роутер с поддержкой Wi-Fi 7Нет, это не шутка
Всего пару недель назад Qualcomm анонсировала технологии, которые можно будет использовать в Wi-Fi 7, а уже накануне компания H3C сделала анонс на тему.
Китайский производитель объявил о выпуске роутера Magic BE18000. Главной особенностью новинки стало то, что это — первый коммерческий девайс с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7.
Самое ироничное во всём этом, что сама спецификация Wi-Fi 7 будет утверждена в лучшем случае в 2023 году, а может и позже. Но несмотря на это, в арсенале H3C уже есть устройство с его поддержкой.
Сообщается, что трёхдиапазонный роутер поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11be и частотный диапазон 6 ГГц. Пропускная способность новинки — до 18 443 Мбит/с. В основу роутера лёг четырёхъядерный чип Qualcomm.