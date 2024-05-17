Представлен первый в мире 4К-дисплей с рекордными 1000 Гц

Представлен первый в мире 4К-дисплей с рекордными 1000 ГцИ ведь есть даже игры, для которых такое чудо может понадобиться
Это достижение направлено на вывод гейминга на новый уровень, обеспечивая беспрецедентную четкость изображения.
На конференции DisplayWeek 2024, TCL показала свой новый дисплей, который привлек особое внимание участников. Хотя официального пресс-релиза еще не было, на мероприятии были раскрыты некоторые детали.
TCL CSOT показала около 40 инновационных технологий дисплеев. В том числе и 1000 Гц рекордсмена. Это первый в своем роде экран, который стал возможным благодаря новейшим технологиям, таким как NVIDIA ULMB 2.
Интересно будет узнать, смогут ли современные графические процессоры обеспечить стандарт 4K 1000 Гц в современных играх? В теории на разрешении 1080p и с последними GPU возможно достижение этой частоты. Особенно в играх для киберспортсменов, таких как Counter-Strike 2, которая достигает более 1300 FPS с высокопроизводительным оборудованием.