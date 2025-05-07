Представлен первый в мире HDD на 26 ТБ с защитой по стандартам НАТО

Теперь они доступны в модификациях до 26 ТБ, предлагая не только высокую ёмкость, но и серьёзную защиту данных на уровне госстандартов.

Модель diskAshur DT3 — первый в мире HDD, проходящий сертификацию по FIPS 140-3 Level 3, новому американскому стандарту криптографической безопасности, который заменит устаревший FIPS 140-2 к 2026 году.

Он обеспечивает устойчивость к взлому, защиту от атак по сторонним каналам и продвинутое управление ключами. Обе модели поддерживают PIN-аутентификацию, не требуют установки ПО и работают с любой ОС.

Клавиатура покрыта эпоксидной смолой и устойчива к износу — для защиты от анализа частоты нажатий. Также реализовано 256-битное шифрование AES-XTS на аппаратном уровне.

Цены варьируются от $247 за 2 ТБ до $1814 за 26 ТБ. Модель DT2 немного дешевле, но тоже сертифицирована по FIPS 140-2 и одобрена НАТО.