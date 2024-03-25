Представлен первый в мире робот-пылесос, поднимающийся по лестницам

На ровных поверхностях Ascender работает как обычные пылесосы. Он оснащен 6 сенсорами ToF, LiDAR-датчиком и HD-камерой, которые помогают ему ориентироваться в пространстве, строить карту помещений и избегать препятствий.

«Мозгом» робота служит платформа с алгоритмами ИИ производительностью 5 терафлопс. Программное обеспечение позволяет различать типы поверхности: ковры он пылесосит, а плитку и ламинат моет.

Мощность всасывания Ascender составляет 9700 Па. На его корпусе есть несколько контейнеров: для чистой воды, для грязной воды и для пыли.