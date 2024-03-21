Представлен подводный дрон с камерой для съемки 4К-видео

Chasing X занимает отдельную нишу среди гаджетов компании, превосходя по характеристикам как любительские подводные дроны Gladius Mini, так и профессиональные модели M2.

Дрон управляется с помощью пульта с сенсорным дисплеем, по которому в режиме реального времени транслируется картинка с камеры. Для съемок в темноте предусмотрены мощные фары. Любители панорам оценят возможность дополнительно установить камеру с 360-градусным обзором.

Кроме этого, дрон можно оснастить роботизированной рукой-захватом, 3D-сонаром для создания объемных подводных карт, лазерной линейкой и другими полезными устройствами.

Аккумулятор обеспечивает до 2-х часов работы, а возможность питания через кабель позволит исследователям не беспокоиться о времени.