Представлен портативный аккумулятор от Xiaomi для зарядки ноутбуков

Так, выходная мощность портативного аккумулятора составит до 50 Вт, при этом устройство поддерживает быструю зарядку и при пополнении собственного заряда. Емкость девайса — 20 000 мАч, что на самом деле очень много. Mi Powerbank 3, помимо всего прочего, также оборудован двумя портами USB Type-A и одним USB Type-C. По словам Xiaomi, портативный аккумулятор совместим с довольно обширным количеством различного цифрового оборудования, благодаря чему способен одновременно заряжать один ноутбук и два смартфона.