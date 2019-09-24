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Представлен портативный аккумулятор от Xiaomi для зарядки ноутбуков

К слову, тут есть поддержка технологии быстрой зарядки
В рамках презентации своих новых флагманских смартфонов (Mi9 Pro 5G и Mix Alpha), Xiaomi показала и новый портативный аккумулятор, который назвала Mi Powerbank 3. Основной особенностью устройства стала поддержка фирменной технологии быстрой зарядки.

Так, выходная мощность портативного аккумулятора составит до 50 Вт, при этом устройство поддерживает быструю зарядку и при пополнении собственного заряда. Емкость девайса — 20 000 мАч, что на самом деле очень много. Mi Powerbank 3, помимо всего прочего, также оборудован двумя портами USB Type-A и одним USB Type-C. По словам Xiaomi, портативный аккумулятор совместим с довольно обширным количеством различного цифрового оборудования, благодаря чему способен одновременно заряжать один ноутбук и два смартфона.

Цена на новенький Xiaomi Mi Powerbank 3 составляет 43 доллара.

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